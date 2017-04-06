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Спорт | В «Едином дне плавания» примут участие более 2 000 школьников

06.04.2017|12:45
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В пятницу, 7 апреля, во всех школьных и районных бассейнах Пензенской области пройдет «Единый день плавания» - открытые соревнования, посвященные Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву и 56-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Мероприятие входит в региональный проект «Учусь плавать».

Общий старт состязаниям будет дан в 10:00. Ученики, в чьих школах нет бассейнов, могут провести соревнования во дворце водного спорта «Сура», предварительно подав заявку и оформив медицинский допуск.

«Участие в едином уроке плавания примут более двух тысяч школьников области. Победители и призеры соревнований получат дипломы и сувениры», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|06.04.2017 13:21|

12 Апреля перепутали? И какая связь? Еще бы заплыв в честь медведева назвали

Гость|06.04.2017 14:17|

penzainform.ru писал(a):

посвященные Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву
Не рано, поминать-посвящать то? Самокутяев дал согласие? Хотя...

Гость|06.04.2017 14:32|

Более того,Самокутяев А.М. будет лично на них присутствовать!Приходите на детский праздник, а не висните в инете)))

Имя: Гость
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