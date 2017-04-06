06.04.2017 | 12:45

В пятницу, 7 апреля, во всех школьных и районных бассейнах Пензенской области пройдет «Единый день плавания» - открытые соревнования, посвященные Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву и 56-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Мероприятие входит в региональный проект «Учусь плавать».

Общий старт состязаниям будет дан в 10:00. Ученики, в чьих школах нет бассейнов, могут провести соревнования во дворце водного спорта «Сура», предварительно подав заявку и оформив медицинский допуск.

«Участие в едином уроке плавания примут более двух тысяч школьников области. Победители и призеры соревнований получат дипломы и сувениры», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.