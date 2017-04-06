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Спорт | Пензенский «Дизелист» одержал победу над «Локо-Юниором» в Ярославле

06.04.2017|09:10
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В среду, 5 апреля, пензенский «Дизелист» одержал победу в третьем матче финальной серии конференции «Запад». В первой игре на выезде подопечные Алексея Ваулина обошли ярославский «Локо-Юниор» со счетом 1:0.

«Победу пензенцам принесла фартовая клюшка 99-го номера «Дизелиста» форварда Владислава Волкова. На 35-й минуте матча он вовремя оказался на пятаке соперника и успел подставить клюшку под мощнейший бросок Наиля Кантеева», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

От выхода в финал Кубка регионов пензенцев теперь отделяет всего одна победа. Дизелистам удастся попасть в финал чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, если они выстоят в четвертом матче серии, который состоится в четверг, 6 апреля, в Ярославле.

Напомним: по итогам матчей, проходивших в Пензе, «Дизелист» и «Локо-Юниор» находились в равном положении: 1 апреля желто-синие одержали победу (2:1), а 2-го числа проиграли (1:2).

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|06.04.2017 09:19|

Молодцы! Дожать бы сегодня.

Гость|06.04.2017 09:28|

Они что, все нам показывают козявки которые наковыряли во время игры?

Имя: Гость
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