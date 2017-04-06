06.04.2017 | 09:10

В среду, 5 апреля, пензенский «Дизелист» одержал победу в третьем матче финальной серии конференции «Запад». В первой игре на выезде подопечные Алексея Ваулина обошли ярославский «Локо-Юниор» со счетом 1:0.

«Победу пензенцам принесла фартовая клюшка 99-го номера «Дизелиста» форварда Владислава Волкова. На 35-й минуте матча он вовремя оказался на пятаке соперника и успел подставить клюшку под мощнейший бросок Наиля Кантеева», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

От выхода в финал Кубка регионов пензенцев теперь отделяет всего одна победа. Дизелистам удастся попасть в финал чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, если они выстоят в четвертом матче серии, который состоится в четверг, 6 апреля, в Ярославле.

Напомним: по итогам матчей, проходивших в Пензе, «Дизелист» и «Локо-Юниор» находились в равном положении: 1 апреля желто-синие одержали победу (2:1), а 2-го числа проиграли (1:2).