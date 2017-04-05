Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|21:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

Спорт | В Пензе прошел турнир по плаванию для дошкольников

05.04.2017|15:10
Печать

Воспитанники детских садов города, в которых есть бассейны, стали участниками турнира для самых маленьких. В этом году он объединил 250 ребят из 28 дошкольных образовательных учреждений.

«Мне очень нравится заниматься в бассейне, вода - это мое любимое!» - поделился один из участников соревнований Егор Желваков.

Будущим атлетам предстояло выполнить по пять упражнений. В каждой команде было по шесть человек, по сумме набранных ими баллов определяли лучший садик. Цель проведения таких состязаний - отбор малышей для плавательных секций.

«В группу начальной подготовки примут порядка 150 человек», - уточнил исполнительный директор Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

Все участники детских соревнований были удостоены памятных грамот и медалей.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!