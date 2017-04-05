05.04.2017 | 15:10

Воспитанники детских садов города, в которых есть бассейны, стали участниками турнира для самых маленьких. В этом году он объединил 250 ребят из 28 дошкольных образовательных учреждений.

«Мне очень нравится заниматься в бассейне, вода - это мое любимое!» - поделился один из участников соревнований Егор Желваков.

Будущим атлетам предстояло выполнить по пять упражнений. В каждой команде было по шесть человек, по сумме набранных ими баллов определяли лучший садик. Цель проведения таких состязаний - отбор малышей для плавательных секций.

«В группу начальной подготовки примут порядка 150 человек», - уточнил исполнительный директор Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

Все участники детских соревнований были удостоены памятных грамот и медалей.