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Спорт | К. Двуреченский: Игроки молодежки могут реально усилить состав «Дизеля»

05.04.2017|13:43
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В ночь на вторник, 4 апреля, хоккеисты пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль, где 5-го и 6-го числа пройдут ответные матчи финальной серии конференции «Запад».

Главный тренер команды Алексей Ваулин взял на выезд 24 игрока, среди которых 2 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», генеральный менеджер ХК «Дизель» Кирилл Двуреченский, пристально следящий за выступлениями хоккеистов молодежной команды, пожелал желто-синим успеха.

«У «Дизелиста» одна из лучших защит в Национальной молодежной хоккейной лиге. Сейчас все мы держим кулачки за наших парней. Этот «Дизелист» способен на многое», - высказался Кирилл Двуреченский.

Менеджер также отметил, что среди игроков молодежной команды есть такие, которые смогут реально усилить основной состав пензенского «Дизеля».

Напомним: в настоящее время счет в серии по итогам матчей между «Дизелистом» и ярославской командой «Локо-Юниор» сравнялся - 1:1. 1 апреля желто-синие одержали победу (2:1), а 2-го числа - проиграли (1:2).

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|05.04.2017 14:34|

да РАЗГОНИТЕ вы уже эту "команду" дизель и забудьте о \той темной странице в истории пензенского спорта.

Гость|05.04.2017 14:51|

Лучше тебя закопать живым

Гость|05.04.2017 16:48|

Гость писал(a):

да РАЗГОНИТЕ вы уже эту "команду" дизель и забудьте
когда -же ты уймёшься УЩЕРБНЫЙ,вот тебя-то как раз и не спросят, разогнать или нет

Гость|05.04.2017 16:51|

Разгоните этот гребаный дизель, а что бы голопузые успокоились - переименуйте Дизелист в Дизель.

Гость|05.04.2017 17:37|

Гость писал(a):

Лучше тебя закопать живым
скоро твои кумиры уйдут в синхронисты, вот ты там поорешь на трибунах

Гость|05.04.2017 20:30|

Гость писал(a):

Разгоните этот гребаный дизель, а что бы голопузые успокоились - переименуйте Дизелист в Дизель.
Вонючкин сходи к проктологу,пусть он тебе зашьет,чтобы больше не вонял здесь.

Гость|05.04.2017 20:41|

Гость писал(a):

скоро твои кумиры уйдут в синхронисты, вот ты там поорешь на трибунах
Так как у тебя весеннее обострение,то скоро за тобой приедут санитары из известной тебе больницы.Вот там ты с голопузиками и пообщаешся и Дизель разгонишь.И может быть тебя даже вылечат.

Гость|05.04.2017 21:23|

2-1 уже ведем в серии с локо!

Гость|05.04.2017 21:36|

А как им платят из бюджета? По минималеной или по средней Пензенской области? Почему скрывают это?

Имя: Гость
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