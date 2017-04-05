05.04.2017 | 13:43

В ночь на вторник, 4 апреля, хоккеисты пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль, где 5-го и 6-го числа пройдут ответные матчи финальной серии конференции «Запад».

Главный тренер команды Алексей Ваулин взял на выезд 24 игрока, среди которых 2 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», генеральный менеджер ХК «Дизель» Кирилл Двуреченский, пристально следящий за выступлениями хоккеистов молодежной команды, пожелал желто-синим успеха.

«У «Дизелиста» одна из лучших защит в Национальной молодежной хоккейной лиге. Сейчас все мы держим кулачки за наших парней. Этот «Дизелист» способен на многое», - высказался Кирилл Двуреченский.

Менеджер также отметил, что среди игроков молодежной команды есть такие, которые смогут реально усилить основной состав пензенского «Дизеля».

Напомним: в настоящее время счет в серии по итогам матчей между «Дизелистом» и ярославской командой «Локо-Юниор» сравнялся - 1:1. 1 апреля желто-синие одержали победу (2:1), а 2-го числа - проиграли (1:2).