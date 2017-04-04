04.04.2017 | 17:47

Во дворце спорта «Буртасы» состоялась торжественная церемония открытия первенства России по спортивной гимнастике. В Пензу приехали более 200 сильнейших атлетов из 40 регионов страны.

«Это просмотр по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера. Победители будут участвовать в первенстве Европы и выше», - уточнил тренер мужской молодежной сборной России по спортивной гимнастике Николай Крюков.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Валерия Сайфулина представляет Санкт-Петербург. Недавно 15-летняя спортсменка вернулась с крупного европейского турнира в Италии, там в командном первенстве она завоевала бронзовую награду. А вот в личных упражнениях гимнастка выступила неудачно.

«Брусья я сделала плохо - упала, может, переволновалась», - поделилась девушка.

Честь Пензенской области на первенстве России защищают 12 спортсменов. Они поборются за медали в командных и личных состязаниях, а также отдельных видах многоборья. Турнир завершится 8 апреля.