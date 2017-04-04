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Спорт | В Пензе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

04.04.2017|17:47
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Во дворце спорта «Буртасы» состоялась торжественная церемония открытия первенства России по спортивной гимнастике. В Пензу приехали более 200 сильнейших атлетов из 40 регионов страны.

«Это просмотр по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера. Победители будут участвовать в первенстве Европы и выше», - уточнил тренер мужской молодежной сборной России по спортивной гимнастике Николай Крюков.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Валерия Сайфулина представляет Санкт-Петербург. Недавно 15-летняя спортсменка вернулась с крупного европейского турнира в Италии, там в командном первенстве она завоевала бронзовую награду. А вот в личных упражнениях гимнастка выступила неудачно.

«Брусья я сделала плохо - упала, может, переволновалась», - поделилась девушка.

Честь Пензенской области на первенстве России защищают 12 спортсменов. Они поборются за медали в командных и личных состязаниях, а также отдельных видах многоборья. Турнир завершится 8 апреля.

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Гость|05.04.2017 00:33|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

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