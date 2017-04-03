03.04.2017 | 18:08

В Пензе прошел открытый чемпионат области по авиамодельному спорту.

«Каждый участник стартует несколько раз и набирает очки, принцип такой же, как в автогонках», - уточнил авиамоделист Илья Герасимов.

Член сборной России по авиамодельному спорту Дмитрий Старостов приехал на соревнования из Москвы. Его самолет называется «Колибри» и весит всего 40 граммов.

«Модель предназначена для пилотажа, в этом году участвовала в чемпионате мира в Страсбурге. Наша команда стала седьмой», - рассказал Дмитрий Старостов.

В чемпионате Пензенской области приняли участие модели для воздушного боя и метательные планеры.