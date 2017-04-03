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Спорт | В Пензе прошел открытый чемпионат области по авиамодельному спорту

03.04.2017|18:08
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В Пензе прошел открытый чемпионат области по авиамодельному спорту.

«Каждый участник стартует несколько раз и набирает очки, принцип такой же, как в автогонках», - уточнил авиамоделист Илья Герасимов.

Член сборной России по авиамодельному спорту Дмитрий Старостов приехал на соревнования из Москвы. Его самолет называется «Колибри» и весит всего 40 граммов.

«Модель предназначена для пилотажа, в этом году участвовала в чемпионате мира в Страсбурге. Наша команда стала седьмой», - рассказал Дмитрий Старостов.

В чемпионате Пензенской области приняли участие модели для воздушного боя и метательные планеры.

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