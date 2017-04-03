03.04.2017 | 18:34

Пензенский «Дизелист» воспользовался преимуществом домашнего льда только наполовину. В первом матче финальной серии молодежной Национальной хоккейной лиги конференции «Запад» желто-синие победили команду «Локо-Юниор» из Ярославля со счетом 2:1.

Во втором поединке зрителей тоже ждал быстрый, атакующий хоккей. Опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот. Однако в стартовой двадцатиминутке счет на табло так и не изменился. Порой игрокам не хватало точности броска, а в некоторых эпизодах выручали голкиперы.

После перерыва команды принялись атаковать ворота соперников с удвоенной силой. Страсти на площадке накалились, так что между игроками то и дело возникали стычки.

В конце второго периода команда «Дизелист» открыла счет, отличился Никита Демин. А за несколько минут до финальной сирены успех отпраздновали гости. Исход противостояния решил овертайм.

Команда «Локо-Юниор» забросила шайбу и поставила точку в этой встрече - 1:2. Серия игр продолжится уже в Ярославле. Матчи пройдут 5 и 6 апреля.