Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

Спорт | Серия игр пензенского «Дизелиста» продолжится в Ярославле

03.04.2017|18:34
Печать

Пензенский «Дизелист» воспользовался преимуществом домашнего льда только наполовину. В первом матче финальной серии молодежной Национальной хоккейной лиги конференции «Запад» желто-синие победили команду «Локо-Юниор» из Ярославля со счетом 2:1.

Во втором поединке зрителей тоже ждал быстрый, атакующий хоккей. Опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот. Однако в стартовой двадцатиминутке счет на табло так и не изменился. Порой игрокам не хватало точности броска, а в некоторых эпизодах выручали голкиперы.

После перерыва команды принялись атаковать ворота соперников с удвоенной силой. Страсти на площадке накалились, так что между игроками то и дело возникали стычки.

В конце второго периода команда «Дизелист» открыла счет, отличился Никита Демин. А за несколько минут до финальной сирены успех отпраздновали гости. Исход противостояния решил овертайм.

Команда «Локо-Юниор» забросила шайбу и поставила точку в этой встрече - 1:2. Серия игр продолжится уже в Ярославле. Матчи пройдут 5 и 6 апреля.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!