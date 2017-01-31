31.01.2017 | 18:31

«Дизель» начал последнюю в регулярном чемпионате домашнюю серию с поражения по буллитам. Пензенская ледовая дружина стартовала в матче против челябинского «Челмета» очень резво, уже к шестой минуте наши хоккеисты вели - 2:0.

Но уральцы не сложили оружие и стали прибирать инициативу к своим рукам. Во втором периоде они сократили отставание до одной шайбы, а в заключительной двадцатиминутке не только сравняли счет, но и вышли в лидеры - 3:2.

Пензенцы нашли быстрый ответ. Они реализовали численное большинство и свели основное время матча к ничьей. Овертайм, проходивший в новом формате 3 на 3, победителя не выявил, и ключевой стала серия послематчевых буллитов. Челябинцы оказались точнее и одержали победу со счетом 4:3.

«И у «Челмета», и у нас плей-офф начался немного раньше. Каждый приехал сюда с желанием взять три очка», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

Наша команда по-прежнему находится на границе плэй-офф, от кубковой зоны ее отделяет лишь одно очко. Улучшить турнирное положение «Дизель» попытается в среду в игре против орского «Южного Урала».