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Спорт | «Дизель» уступил челябинскому «Челмету» в суровой борьбе

31.01.2017|18:31
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«Дизель» начал последнюю в регулярном чемпионате домашнюю серию с поражения по буллитам. Пензенская ледовая дружина стартовала в матче против челябинского «Челмета» очень резво, уже к шестой минуте наши хоккеисты вели - 2:0.

Но уральцы не сложили оружие и стали прибирать инициативу к своим рукам. Во втором периоде они сократили отставание до одной шайбы, а в заключительной двадцатиминутке не только сравняли счет, но и вышли в лидеры - 3:2.

Пензенцы нашли быстрый ответ. Они реализовали численное большинство и свели основное время матча к ничьей. Овертайм, проходивший в новом формате 3 на 3, победителя не выявил, и ключевой стала серия послематчевых буллитов. Челябинцы оказались точнее и одержали победу со счетом 4:3.

«И у «Челмета», и у нас плей-офф начался немного раньше. Каждый приехал сюда с желанием взять три очка», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

Наша команда по-прежнему находится на границе плэй-офф, от кубковой зоны ее отделяет лишь одно очко. Улучшить турнирное положение «Дизель» попытается в среду в игре против орского «Южного Урала».

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Гость|31.01.2017 19:10|

penzainform.ru писал(a):

Улучшить турнирное положение «Дизель» попытается в среду в игре против орского «Южного Урала».
Чье положение?

Гость|31.01.2017 19:14|

Зарплаты повысьте им. Пусть уж дармоеды оправдывают свой статус дармоедов.

Гость|31.01.2017 19:16|

А может денег на плей-офф нет?

Гость|31.01.2017 19:25|

А у тренера что с лицом раздуло от халявы.

Гость|31.01.2017 19:27|

Всех разогнать !

Гость|31.01.2017 19:29|

Скорее разогнали этих ФУФЛОМЕТОВ.

Гость|31.01.2017 19:31|

Надо тренера на каменаломню может харя похудеет!!!!

Гость|31.01.2017 20:33|

Уступить можно место. Где грамота?

Гость|31.01.2017 22:55|

Ещё не вечер Дизель воспрянет и тренер у нас нормальный если здесь уроды будут его ругать- смотрите

Гость|01.02.2017 00:07|

Да хватит уже! Разгоните и ничего не пишите про эту дворовую команду. Других новостей чтоли нет, хватит одно и тоже писать.

Мы поняли, что они только проигрывают и их место в турнирной таблице - предпоследнее :)

Гость|01.02.2017 00:16|

Царь земли на Дальнем Востоке холопам раздает, вот их туда и отправить

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