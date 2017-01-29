29.01.2017 | 12:47

Матч звезд Пензенской любительской баскетбольной лиги подарил болельщикам в первую очередь позитивные эмоции, а не сухой результат.

На поединок были заявлены, за редким исключением, все лучшие игроки дивизиона. Организаторы праздничного уик-энда решили изменить привычную схему. Участники по традиции выбирались интернет-голосованием, а вот по командам их распределяли тренеры сборных, получивших названия «Восток» и «Запад».

Деление было весьма условным, и представители одного и того же клуба ПЛБЛ могли сражаться по разные стороны баррикады.

Западники начали лучше, они выиграли первую половину встречи со счетом 53:46. Но конкуренты резко добавили по ходу третьей четверти и вырвались вперед.

Концовка поединка по накалу была отнюдь не товарищеской. Мячи с завидной регулярностью влетали в оба кольца, и все же сборная «Востока» была чуть точнее. Итоговый результат - 106:101 в ее пользу.

Праздник баскетбола не ограничился только матчем звезд. Также были проведены конкурс на лучшее исполнение бросков сверху и снайперская перестрелка из-за трехочковой дуги.