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Спорт | Звезды пензенского баскетбола сразились в товарищеском матче

29.01.2017|12:47
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Матч звезд Пензенской любительской баскетбольной лиги подарил болельщикам в первую очередь позитивные эмоции, а не сухой результат.

На поединок были заявлены, за редким исключением, все лучшие игроки дивизиона. Организаторы праздничного уик-энда решили изменить привычную схему. Участники по традиции выбирались интернет-голосованием, а вот по командам их распределяли тренеры сборных, получивших названия «Восток» и «Запад».

Деление было весьма условным, и представители одного и того же клуба ПЛБЛ могли сражаться по разные стороны баррикады.

Западники начали лучше, они выиграли первую половину встречи со счетом 53:46. Но конкуренты резко добавили по ходу третьей четверти и вырвались вперед.

Концовка поединка по накалу была отнюдь не товарищеской. Мячи с завидной регулярностью влетали в оба кольца, и все же сборная «Востока» была чуть точнее. Итоговый результат - 106:101 в ее пользу.

Праздник баскетбола не ограничился только матчем звезд. Также были проведены конкурс на лучшее исполнение бросков сверху и снайперская перестрелка из-за трехочковой дуги.

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Гость|29.01.2017 12:55|

Хто???????? Звезды?????????

Гость|29.01.2017 13:15|

Да Гомельский,Белов,Хряпа и.т.д.Классно

Гость|29.01.2017 15:06|

В пензенском баскетболе есть звёзды? О_о

Имя: Гость
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