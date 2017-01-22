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Спорт | В Пензе прошел товарищеский матч между полицейскими и дружинниками

22.01.2017|12:18
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В Пензе состоялся товарищеский матч между стражами порядка и студентами.

Эти ребята в полиции на особом счету. За ними сотрудники органов внутренних дел наблюдают особенно пристально, в том числе и во время совместных рейдов по городу. Молодые люди - добровольные помощники полицейских.

«Дружинники оказывают содействие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, вместе с участковыми уполномоченными патрулируют улицы, скверы и жилые микрорайоны. Мы надеемся, что в будущем эти студенты придут к нам на работу», - отметил помощник начальника УМВД России по г. Пензе Александр Скворцов.

«Данное мероприятие помогает больше узнать о полиции. Я не исключаю, что после окончания университета многие из нас вернутся сюда на службу», - рассказал студент юридического факультета ПГУ Дмитрий Шмелев.

Возможно, тогда ребята станут членами команды своих нынешних соперников, которые, кстати, в товарищеском матче обыграли студентов со счетом 9:6.

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Гость|22.01.2017 14:01|

Я не исключаю, что после Станете челенами вернетесь

Гость|22.01.2017 14:11|

Победил столб из прокуратуры.

Имя: Гость
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