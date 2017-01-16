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Спорт | Пензенский конькобежец завоевал серебро на чемпионате Европы

16.01.2017|13:14
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В воскресенье, 15 января, в итальянском Турине завершился чемпионат Европы по шорт-треку.

Пензенский спортсмен Денис Айрапетян стал обладателем серебряной медали соревнований - ее он завоевал в составе мужской сборной России, финишировавшей со вторым результатом в эстафете на 5 000 метров.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, вместе с воспитанником центра спортивной подготовки Пензенской области в команду вошли Семен Елистратов, Виктор Ан, Александр Шульгинов и Руслан Захаров.

Первой на чемпионате Европы стала мужская сборная Нидерландов, бронза досталась итальянцам.

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