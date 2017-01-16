16.01.2017 | 09:06

В воскресенье, 15 января, пензенский хоккейный клуб «Дизель» в выездном матче уступил казанскому «Барсу».

«Дизель» продолжает ездить на выезд по индивидуальному туру, так как его спайка в лице «Кристалла» прекратила существование. И Лопушанский, наконец, вслух сказал об этом. Понятно, что его такая ситуация устраивать не может, ведь сейчас самый разгар битвы за выход в плей-офф, а пензенская дружина с развитием серии находится все в менее равных условиях с противниками», - констатировали в пресс-службе ВХЛ.

Итог поездки в Татарстан - поражение со счетом 0:3. Стоит отметить, что «Дизель» впервые уступил «Барсу» в истории чемпионатов ВХЛ.

«Это уже становится не смешно: мы играли четвертую игру, «Барс» - первую. К своим ребятам у меня нет претензий, потому что у них «нет ног», нет эмоций», - заметил после окончания встречи главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

«Матч в Казани показал, что у «Дизеля» есть серьезные проблемы при игре в большинстве. Над этим команда будет работать перед заключительными поединками чемпионата Высшей хоккейной лиги», - заверили в пресс-службе пензенского клуба.

Последняя в сезоне домашняя серия стартует для «Дизеля» 30 января. Пензенцы сыграют на льду «Дизель-Арены» против челябинского «Челмета».