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Спорт | Пензенский «Дизель» потерпел поражение в Казани

16.01.2017|09:06
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В воскресенье, 15 января, пензенский хоккейный клуб «Дизель» в выездном матче уступил казанскому «Барсу».

«Дизель» продолжает ездить на выезд по индивидуальному туру, так как его спайка в лице «Кристалла» прекратила существование. И Лопушанский, наконец, вслух сказал об этом. Понятно, что его такая ситуация устраивать не может, ведь сейчас самый разгар битвы за выход в плей-офф, а пензенская дружина с развитием серии находится все в менее равных условиях с противниками», - констатировали в пресс-службе ВХЛ.

Итог поездки в Татарстан - поражение со счетом 0:3. Стоит отметить, что «Дизель» впервые уступил «Барсу» в истории чемпионатов ВХЛ.

«Это уже становится не смешно: мы играли четвертую игру, «Барс» - первую. К своим ребятам у меня нет претензий, потому что у них «нет ног», нет эмоций», - заметил после окончания встречи главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

«Матч в Казани показал, что у «Дизеля» есть серьезные проблемы при игре в большинстве. Над этим команда будет работать перед заключительными поединками чемпионата Высшей хоккейной лиги», - заверили в пресс-службе пензенского клуба.

Последняя в сезоне домашняя серия стартует для «Дизеля» 30 января. Пензенцы сыграют на льду «Дизель-Арены» против челябинского «Челмета».

Источник — Фото пресс-службы ВХЛ
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Гость|16.01.2017 09:26|

penzainform.ru писал(a):

«Это уже становится не смешно
penzainform.ru писал(a):
«Матч в Казани показал, что у «Дизеля» есть серьезные проблемы
penzainform.ru писал(a):
Итог поездки в Татарстан - поражение со счетом 0:3.
Давно пора разгонять и вон на уборку снега !

Гость|16.01.2017 09:29|

У команды есть все на сегоднейший день ,кроме мастерства.Это все на что способна команда в этом году.Нет стержня,все вопросы к Лопушанскому.

Имя: Гость
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