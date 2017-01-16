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Спорт | Пензенские пловцы покатались на лыжах в Ахунском лесу

16.01.2017|15:47
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В Ахунах прошла часть учебно-тренировочного сбора воспитанников областной школы водных видов спорта. На лыжню вышли пловцы.

«Мы проводим очень много времени в хлорке, поэтому свежий воздух и природная красота очень нужны. Взяли и старших, и младших, чтобы малыши посмотрели, как нужно работать», - отметила заслуженный тренер РФ по плаванию Галина Долгова.

Пример брать есть с кого. Наравне с начинающими в лесу полной грудью дышали именитые пловцы. Это мастера спорта международного класса Виктория Андреева и Кирилл Мордашев.

«Катание на лыжах укрепляет ноги и руки, тренирует дыхательную систему. Я люблю такие прогулки», - поделился Кирилл Мордашев.

«После Олимпиады позволили себе отдохнуть, а теперь тренируемся. Плавание иногда надоедает, так что приятно покататься на лыжах», - согласилась с ним Виктория Андреева.

После лыжных заездов спортсмены отправятся в зал силовой подготовки, а затем вернутся в свою родную среду - бассейн. И так на протяжении двух недель. Специалисты отмечают, что после зимних сборов показатели атлетов значительно улучшаются.

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