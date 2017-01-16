16.01.2017 | 18:39

Последних победителей дивизионов лиги «КЭС-Баскет» определяли в спортивной школе № 1. В шести группах учащихся лучших уже выявили, оставалось разыграть лишь две путевки в финальную часть состязаний.

Борьба развернулась между командами юношей из Заречного и школы № 77 г. Пензы, а у девушек с зареченками встречались ученицы школы № 73.

«Эти соревнования проводятся только среди школьников», - подчеркнул судья состязаний Сергей Столов

Ответственность велика. Победители совсем скоро поборются за чемпионские титулы региональной лиги «КЭС-Баскет» и право представлять Пензенскую область на всероссийских соревнованиях.

Лидерами седьмого дивизиона в итоге стали юноши 77-й школы и девушки из 73-й. Финальные игры лиги «КЭС-Баскет» пройдут в феврале.