16.01.2017 | 09:46

В воскресенье, 15 января, пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» во второй раз обыграл на своем льду «Северских волков» из Краснодарского края - 3:2. В составе хозяев отличились Василий Москалев, Александр Дудин и Максим Забулика.

«Пензенцам не только удалось оправиться от быстрого гола на старте, но и довести разрыв в счете до двух шайб. Гости смогли лишь приблизиться к результату соперника», - констатировали в пресс-службе пензенского клуба.

«В Пензе хорошая, крепкая команда. «Дизелист» на домашнем льду одержал заслуженные победы. На сегодняшний день пензенский клуб - один из эталонов лиги, и на такие команды надо равняться», - подчеркнул главный тренер ХК «Северские волки» Рамиль Сайфуллин после окончания матча.

Наставник дизелистов Алексей Ваулин поблагодарил подопечных.

«Мы играли против сбалансированной и хорошо обученной команды. Мы обязаны были брать шесть очков в домашних матчах, чтобы рассчитывать на положительный исход по итогам чемпионата», - отметил Ваулин.

Сейчас «Дизелист» возглавляет турнирную таблицу среди команд конференции «Запад». Решающие матчи команда проведет в феврале. Одним из соперников станет главный конкурент за первое место - хоккейный клуб «Дмитров».