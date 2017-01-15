15.01.2017 | 13:48

На турнире по дзюдо собрались более 100 юных атлетов. Состязания, которые проводились уже в шестой раз, ежегодно привлекают спортсменов со всей области.

Турнир памяти Виталия Мишина в официальном календаре не числится. Его устраивают коллеги и благодарные воспитанники талантливого тренера.

«Участвуют ребята 2003-2004 и 2004-2005 годов рождения. В первой группе две весовые категории, во второй - семь», - сообщил главный судья турнира Антон Шариков.

Поединки велись сразу на двух татами, благодаря чему соревнования проходили в быстром темпе.

Для некоторых ребят эти состязания стали первыми в жизни. Другие уже имели соревновательный опыт и на стартовом турнире этого года совершенствовали мастерство.