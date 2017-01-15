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Спорт | В Пензе состоялся турнир по дзюдо памяти Виталия Мишина

15.01.2017|13:48
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На турнире по дзюдо собрались более 100 юных атлетов. Состязания, которые проводились уже в шестой раз, ежегодно привлекают спортсменов со всей области.

Турнир памяти Виталия Мишина в официальном календаре не числится. Его устраивают коллеги и благодарные воспитанники талантливого тренера.

«Участвуют ребята 2003-2004 и 2004-2005 годов рождения. В первой группе две весовые категории, во второй - семь», - сообщил главный судья турнира Антон Шариков.

Поединки велись сразу на двух татами, благодаря чему соревнования проходили в быстром темпе.

Для некоторых ребят эти состязания стали первыми в жизни. Другие уже имели соревновательный опыт и на стартовом турнире этого года совершенствовали мастерство.

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Гость|15.01.2017 15:11|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

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