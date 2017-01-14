14.01.2017 | 16:55

Встреча «Дизеля» в Альметьевске с местным «Нефтяником» получилась малорезультативной. Дизелисты с самого старта поединка старались много бросать по воротам, но команда из Татарстана отбивала все атаки гостей.

Во втором периоде нефтяники стали играть активнее, что привело к заброшенной шайбе. Альметьевцы в большинстве сумели огорчить вратаря «Дизеля» Станислава Жучина. Однако в самом начале третьего отрезка матча пензенцы сравняли счет. Александр Тарасов, восстановившийся после травмы, завершил точным броском комбинацию с участием партнеров - 1:1. 60 минут игрового времени победителя не выявили, и встреча перетекла в овертайм.

Он проходил в новом формате (три на три) и был скоротечен. Уже через 40 секунд после начала дополнительного времени альметьевцы забросили решающую шайбу - 2:1. Тем не менее еще одно очко в свою копилку дизелисты положили.