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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил альметьевскому «Нефтянику»

14.01.2017|16:55
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Встреча «Дизеля» в Альметьевске с местным «Нефтяником» получилась малорезультативной. Дизелисты с самого старта поединка старались много бросать по воротам, но команда из Татарстана отбивала все атаки гостей.

Во втором периоде нефтяники стали играть активнее, что привело к заброшенной шайбе. Альметьевцы в большинстве сумели огорчить вратаря «Дизеля» Станислава Жучина. Однако в самом начале третьего отрезка матча пензенцы сравняли счет. Александр Тарасов, восстановившийся после травмы, завершил точным броском комбинацию с участием партнеров - 1:1. 60 минут игрового времени победителя не выявили, и встреча перетекла в овертайм.

Он проходил в новом формате (три на три) и был скоротечен. Уже через 40 секунд после начала дополнительного времени альметьевцы забросили решающую шайбу - 2:1. Тем не менее еще одно очко в свою копилку дизелисты положили.

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Гость|14.01.2017 17:52|

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