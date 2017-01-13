13.01.2017 | 16:16

Очередная победа баскетболисткам «Юности» далась потом и кровью. Матч против пермской «Академии» получился очень жестким.

Соперницы сразу применили активный прессинг в защите, что привело к многочисленным единоборствам. Арбитры постоянно фиксировали фолы, а в одном из эпизодов разыгрывающая пензячек Юлия Калугина получила серьезную травму.

Команды долгое время не отпускали друг друга в отрыв, так что к большому перерыву хозяйки имели в запасе одно очко - 37:36. Ударной стала третья четверть, в которой красно-белые нарастили отрыв до 12 пунктов.

В заключительной четверти «Юность» свое преимущество удержала и добыла победу со счетом 74:65.

«Бойцовские качества проявили, молодцы. В концовке расслабились, но, думаю, только потому, что устали», - отметила главный тренер БК «Юность» Татьяна Пашкова.

После этого успеха пензенская команда продолжает оставаться лидером своей подгруппы во втором дивизионе Суперлиги. В активе у нее 10 побед и 1 поражение.