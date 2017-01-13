Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 янв 2017|19:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  63.12  |  $  59.37
 

Спорт | «Юность» обыграла пермскую «Академию» со счетом 74:65

13.01.2017|16:16
Печать

Очередная победа баскетболисткам «Юности» далась потом и кровью. Матч против пермской «Академии» получился очень жестким.

Соперницы сразу применили активный прессинг в защите, что привело к многочисленным единоборствам. Арбитры постоянно фиксировали фолы, а в одном из эпизодов разыгрывающая пензячек Юлия Калугина получила серьезную травму.

Команды долгое время не отпускали друг друга в отрыв, так что к большому перерыву хозяйки имели в запасе одно очко - 37:36. Ударной стала третья четверть, в которой красно-белые нарастили отрыв до 12 пунктов.

В заключительной четверти «Юность» свое преимущество удержала и добыла победу со счетом 74:65.

«Бойцовские качества проявили, молодцы. В концовке расслабились, но, думаю, только потому, что устали», - отметила главный тренер БК «Юность» Татьяна Пашкова.

После этого успеха пензенская команда продолжает оставаться лидером своей подгруппы во втором дивизионе Суперлиги. В активе у нее 10 побед и 1 поражение.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!