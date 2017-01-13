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Спорт | В Пензе прошли тренировочные сборы по художественной гимнастике

13.01.2017|17:08
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На базе училища олимпийского резерва прошли учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике, в которых приняли участие юные спортсменки из Пензы, Смоленска, Саранска, Ульяновска и Тамбовской области.

«Мы работаем над повышением их уровня подготовки, планируем научить маленьких деток работать с предметами», - отметила тренер-преподаватель по художественной гимнастике Анжелика Хачатрян.

Общественная организация «Юная гвардия» старается каждые полгода проводить подобные семинары. Начинание понравилось и уже стало традиционным.

«Тренеры обмениваются опытом, общаются друг с другом», - уточнила Анжелика Хачатрян.

В течение недели гимнастки от 6 до 14 лет постигали секреты сложного и красивого вида спорта. В планах организаторов новая встреча заинтересованных людей.

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