13.01.2017 | 17:08

На базе училища олимпийского резерва прошли учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике, в которых приняли участие юные спортсменки из Пензы, Смоленска, Саранска, Ульяновска и Тамбовской области.

«Мы работаем над повышением их уровня подготовки, планируем научить маленьких деток работать с предметами», - отметила тренер-преподаватель по художественной гимнастике Анжелика Хачатрян.

Общественная организация «Юная гвардия» старается каждые полгода проводить подобные семинары. Начинание понравилось и уже стало традиционным.

«Тренеры обмениваются опытом, общаются друг с другом», - уточнила Анжелика Хачатрян.

В течение недели гимнастки от 6 до 14 лет постигали секреты сложного и красивого вида спорта. В планах организаторов новая встреча заинтересованных людей.