18 команд Первомайского района вступили в борьбу за награды традиционного турнира по хоккею.
«Мы будем играть два тайма по пять минут, так как световой день сейчас короткий. Команды очень сильные, некоторые школы привели сразу по две», - сообщила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.
Денис Назарьев настроен только на победу. Парню на открытии состязаний вручили серебряный значок ГТО, он успешно сдал нормативы комплекса. А теперь по итогам дворового турнира хочет получить золото.
«Мы играем так каждый год. Хоккей на улице - это очень здорово», - отметил Денис.
Следующими на лед выйдут дружины Железнодорожного района. Но это случится в конце января.