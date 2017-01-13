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Спорт | В Пензе проходит турнир по дворовому хоккею

13.01.2017|16:06
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18 команд Первомайского района вступили в борьбу за награды традиционного турнира по хоккею.

«Мы будем играть два тайма по пять минут, так как световой день сейчас короткий. Команды очень сильные, некоторые школы привели сразу по две», - сообщила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

Денис Назарьев настроен только на победу. Парню на открытии состязаний вручили серебряный значок ГТО, он успешно сдал нормативы комплекса. А теперь по итогам дворового турнира хочет получить золото.

«Мы играем так каждый год. Хоккей на улице - это очень здорово», - отметил Денис.

Следующими на лед выйдут дружины Железнодорожного района. Но это случится в конце января.

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