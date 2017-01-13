Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 янв 2017|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Спорт | Пензенские баскетболистки обыграли гостий из Пермского края

13.01.2017|10:09
Печать

В четверг, 12 января, пензенская «Юность» на своей площадке провела первый в 2017 году матч с «Академией» из Пермского края в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

«Первый период остался за подопечными Татьяны Пашковой - 21:15, однако уже к большому перерыву от преимущества хозяек площадки не осталось и следа - 37:36. Решающей стала третья четверть, в которой нашим девушкам удалось оторваться на 11 очков. Заключительные десять минут получились нервными, но тем не менее «Юности» удалось сохранить победный для себя счет - 74:65», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Таким образом, пензенская команда с 21 очком сохранила лидерство в турнирной таблице группы «А». Самыми результативными в первом матче с «Академией» оказались Александра Плясова и Анастасия Алексеева.

Вторая игра между пензенской и пермской дружинами состоится 13 января.

Источник — фото БК «Юность», Елена Гущина
0
0
0
0
Гость|13.01.2017 10:53|

гостий играли в арбекове?

Гость|13.01.2017 10:55|

рады за нашу команду!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!