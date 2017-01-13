13.01.2017 | 10:09

В четверг, 12 января, пензенская «Юность» на своей площадке провела первый в 2017 году матч с «Академией» из Пермского края в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

«Первый период остался за подопечными Татьяны Пашковой - 21:15, однако уже к большому перерыву от преимущества хозяек площадки не осталось и следа - 37:36. Решающей стала третья четверть, в которой нашим девушкам удалось оторваться на 11 очков. Заключительные десять минут получились нервными, но тем не менее «Юности» удалось сохранить победный для себя счет - 74:65», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Таким образом, пензенская команда с 21 очком сохранила лидерство в турнирной таблице группы «А». Самыми результативными в первом матче с «Академией» оказались Александра Плясова и Анастасия Алексеева.

Вторая игра между пензенской и пермской дружинами состоится 13 января.