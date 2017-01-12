12.01.2017 | 13:34

Матч, который «Дизель» провел в Волжске, принес пензенским болельщикам положительные эмоции. Команда не всегда удачно играет против аутсайдеров, поэтому определенные опасения насчет результата перед матчем с «Ариадой-НХ» были.

Однако желто-синие сразу сняли все вопросы. В стартовом периоде гости отличились трижды. Новобранец Николай Владимиров хорошо поработал на «пятачке» в большинстве. Затем Игорь Зотов и Давид Думбадзе довели отрыв до крупного.

В середине второй двадцатиминутки пензенцы забросили еще одну шайбу (она в активе Кирилла Никонорова) - 4:0.

После этого «Дизель» немного успокоился и начал играть на удержание счета. В итоге хозяева сумели сократить отставание. Финальный штурм «Ариаде-НХ» не удался, дизелисты отпраздновали заслуженную победу - 4:2.

Следующий выездной поединок сурская команда проведет в Альметьевске против местного «Нефтяника».