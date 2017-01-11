11.01.2017 | 16:07

В Городе Спутнике в новогодние каникулы прошли зимние состязания по рыбной ловле, которые по традиции организовала компания «Термодом».

«Они стали большим праздником для всех жителей Пензы. Многие пришли с детьми. Участвовали и женщины, они до конца боролись за призы, никто не уходил», - рассказал главный судья соревнований, автор и ведущий программы «Рыбак рыбаку» на 11 канале Дмитрий Трошин.

Мероприятие собрало порядка 20 участников. Были и юные рыболовы - в возрасте от семи лет.

«Они уже приучаются к зимней рыбалке, азартно борются за лидерство наравне со взрослыми. Компания «Термодом», как всегда, предоставила ценные призы: туристические и рыболовные принадлежности», - уточнил Дмитрий Трошин.

Погода благоприятствовала участникам: было снежно и практически безветренно. Рыба клевала активно. Победителя определили по максимальной массе улова.

«Племянники - заядлые рыболовы - позвали меня на рыбалку. Оказалось, в Спутнике проводится чемпионат, и мы решили в нем поучаствовать. Мне нравится набережная - здесь удобно заниматься спортом: бегать, кататься на роликах или лыжах.

Очень приятно, что микрорайон не просто застраивают домами, но и организуют в нем общественное пространство, проводят разнообразные мероприятия. Люди получают возможность знакомиться, общаться», - поделился впечатлениями участник соревнований.