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Спорт | Борьбу за кубок области по мини-футболу продолжат четыре команды

11.01.2017|17:47
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На Кубке области по мини-футболу определились четыре коллектива, которые продолжат борьбу за трофей.

На предварительном этапе, который проходил в Бессоновке, команды были разбиты на две подгруппы, в которых вели сражение по круговой системе.

Сюрпризов не произошло. В первой четверке «Партнер» вполне уверенно одолел студенческие дружины из архитектурно-строительного и государственного университетов.

В заключительной игре серьезное сопротивление лидеру оказали представители аграрного вуза, но «Партнер» отстоял ничью со счетом 1:1 и вышел в следующую стадию с первого места.

В другой подгруппе был свой фаворит - бессоновская «Сура». Хозяева также прошли весь путь без потерь и напрямую пробились в полуфинал.

Там главным претендентам на завоевание кубка будут вновь противостоять студенческие коллективы. «Сура» проэкзаменует вторую команду архитекторов, а «Партнер» встретится с дублирующим составом сборной ПГУ.

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