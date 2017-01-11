11.01.2017 | 17:47

На Кубке области по мини-футболу определились четыре коллектива, которые продолжат борьбу за трофей.

На предварительном этапе, который проходил в Бессоновке, команды были разбиты на две подгруппы, в которых вели сражение по круговой системе.

Сюрпризов не произошло. В первой четверке «Партнер» вполне уверенно одолел студенческие дружины из архитектурно-строительного и государственного университетов.

В заключительной игре серьезное сопротивление лидеру оказали представители аграрного вуза, но «Партнер» отстоял ничью со счетом 1:1 и вышел в следующую стадию с первого места.

В другой подгруппе был свой фаворит - бессоновская «Сура». Хозяева также прошли весь путь без потерь и напрямую пробились в полуфинал.

Там главным претендентам на завоевание кубка будут вновь противостоять студенческие коллективы. «Сура» проэкзаменует вторую команду архитекторов, а «Партнер» встретится с дублирующим составом сборной ПГУ.