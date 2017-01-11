На Кубке области по мини-футболу определились четыре коллектива, которые продолжат борьбу за трофей.
На предварительном этапе, который проходил в Бессоновке, команды были разбиты на две подгруппы, в которых вели сражение по круговой системе.
Сюрпризов не произошло. В первой четверке «Партнер» вполне уверенно одолел студенческие дружины из архитектурно-строительного и государственного университетов.
В заключительной игре серьезное сопротивление лидеру оказали представители аграрного вуза, но «Партнер» отстоял ничью со счетом 1:1 и вышел в следующую стадию с первого места.
В другой подгруппе был свой фаворит - бессоновская «Сура». Хозяева также прошли весь путь без потерь и напрямую пробились в полуфинал.
Там главным претендентам на завоевание кубка будут вновь противостоять студенческие коллективы. «Сура» проэкзаменует вторую команду архитекторов, а «Партнер» встретится с дублирующим составом сборной ПГУ.