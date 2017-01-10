10.01.2017 | 09:06

«Дизель» начал выступление в 2017 году с поражения. В понедельник, 9 января, пензенские хоккеисты уступили «Сарову».

«Началась встреча с быстрого гола хозяев, на что гости ответили до перерыва шайбой в большинстве. «Саров» еще дважды забил и оба раза в большинстве - по разу во втором и третьем периодах. Гости же ответили на это только одной шайбой», - сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

Очки пензенской команде принесли Давид Думбадзе и Дмитрий Тарасов.

«В неравных составах мы сыграли хуже, чем хотелось бы. Правда претензий по самоотдаче к ребятам у меня нет. Да, есть отдельные ошибки, и результат получился отрицательным», - заметил после матча главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

В среду, 11 января, пензенцы встретятся с волжским ХК «Ариада-НХ».