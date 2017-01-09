09.01.2017 | 17:54

Воспитанницы пензенской школы эстетической гимнастики провели рождественские каникулы, сочетая приятное с полезным. Они возобновили тренировки, которые проходили по необычному сценарию.

«Чтобы они не страдали дома от безделья, мы придумали интересную программу, где есть и конкурсы рисунков, и дискотеки», - рассказала президент областной федерации эстетической гимнастики Евгения Бочкарева.

В начале года в составах команд произошли изменения. Юниоры теперь будут выступать во взрослой категории, а на их место придут совсем молодые гимнастки. Так что на одном ковре занимаются и новички, и призеры Кубка России из команды «Триумф». Впечатления от успешного дебюта по-прежнему свежи в памяти.

Тренировки проходят в интенсивном темпе, ведь совсем скоро пензенские гимнастки примут участие в двух турнирах. Сначала их ожидает выезд в Саратов, а затем в Нижнем Новгороде состоится первенство Приволжского федерального округа.