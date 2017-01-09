Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 янв 2017|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Спорт | Воспитанницы школы эстетической гимнастики возобновили тренировки

09.01.2017|17:54
Печать

Воспитанницы пензенской школы эстетической гимнастики провели рождественские каникулы, сочетая приятное с полезным. Они возобновили тренировки, которые проходили по необычному сценарию.

«Чтобы они не страдали дома от безделья, мы придумали интересную программу, где есть и конкурсы рисунков, и дискотеки», - рассказала президент областной федерации эстетической гимнастики Евгения Бочкарева.

В начале года в составах команд произошли изменения. Юниоры теперь будут выступать во взрослой категории, а на их место придут совсем молодые гимнастки. Так что на одном ковре занимаются и новички, и призеры Кубка России из команды «Триумф». Впечатления от успешного дебюта по-прежнему свежи в памяти.

Тренировки проходят в интенсивном темпе, ведь совсем скоро пензенские гимнастки примут участие в двух турнирах. Сначала их ожидает выезд в Саратов, а затем в Нижнем Новгороде состоится первенство Приволжского федерального округа.

0
0
0
0
Гость|09.01.2017 19:12|

Нет эстетической гимнастики. Есть спортивная и художественная. А дискотеки - это танцульки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!