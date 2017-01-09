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Спорт | Пензенский «Дизель» проведет выездную серию матчей

09.01.2017|09:26
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В воскресенье, 8 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» отправились в первую в 2017 году выездную серию чемпионата ВХЛ. Она стартует для сурских спортсменов в Сарове. Матч против местной хоккейной команды состоится 9 января.

«На выезд главный тренер ХК «Дизель» Сергей Лопушанский взял 26 игроков. Это вратари Жучин и Кочетков, защитники Сухих, Канарский, Яценков, Томкин, Пангелов-Юлдашев, Семичастнов, Бельский, Белохвостиков, нападающие Владимиров, Бусаров, Думбадзе, Никоноров, Луговской, Зотов, Тарасов Д., Грибанов, Ямкин, Мнихович, Тарасов А., Кузьмин, Филин, Марченков, Шубин, Ежов», - сообщается на сайте «Дизеля».

До 15 января пензенская команда проведет четыре матча. После Сарова дизелисты побывают в Волжске, Альметьевске и Казани.

В настоящее время пензенцы находятся на 15-й строке турнирной таблицы. По итогам 37 игр они набрали 55 очков. Лидирует усть-каменогорское «Торпедо» (36 игр, 79 очков).

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