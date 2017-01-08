08.01.2017 | 12:43

Рождественский турнир по настольному теннису собрал более 40 юных спортсменов. В областных состязаниях участвовали ребята из Пензы, Заречного и Каменки.

Соревнования среди младших школьников в праздничные дни традиционно проводят для повышения личного рейтинга и уровня подготовки юных спортсменов.

«На базе ФОКа «Надежда» проходят соревнования по настольному теннису. Таким образом, ребята заняты в каникулы», - отметила главный судья соревнований Екатерина Вильданова.

Среди участников были как начинающие теннисисты, так и те, кто уже успел добиться неплохих результатов.

Эту игру школьники любят и готовы часы напролет совершенствовать мастерство.

«Я стараюсь поддерживать физическую форму. Чтобы все получалось, надо заниматься как можно больше», - подчеркнул участник соревнований Кирилл Фролов.

Победителей определили среди мальчиков и девочек в нескольких возрастных группах.