Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 янв 2017|19:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.94  |  $  63.55
 

Спорт | На стадионе «Первомайский» стартовал Рождественский турнир по регби

06.01.2017|11:49
Печать

На стадионе «Первомайский» стартовал XI Рождественский турнир по регби.

За победу в течение трех дней будут бороться спортсмены четырех возрастных групп: от 17-летних парней до мальчишек 2007 года рождения. Среди участников соревнований много гостей.

«В старшей возрастной группе это казанская «Динамо-Энергия», в средней - команда из Зеленограда, в категории спортсменов 2004-2005 года рождения - казанские сборные «Спектр» и «Динамо», в младшей - ребята из Грабова», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бачурин.

Дружины Республики Татарстан практически ежегодно принимают участие в этом турнире.

«В Поволжье две сильные детские школы - казанская и пензенская. В борьбе между их представителями рождаются призеры первенства России, окружных соревнований. Поэтому данный турнир для нас очень важен, он тонизирует ребят», - отметил исполнительный директор Федерации регби Республики Татарстан Павел Калашкин.

Детско-юношеский турнир по регби закроется в спорткомплексе «Рубин» в день Рождества Христова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!