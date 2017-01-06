06.01.2017 | 11:49

На стадионе «Первомайский» стартовал XI Рождественский турнир по регби.

За победу в течение трех дней будут бороться спортсмены четырех возрастных групп: от 17-летних парней до мальчишек 2007 года рождения. Среди участников соревнований много гостей.

«В старшей возрастной группе это казанская «Динамо-Энергия», в средней - команда из Зеленограда, в категории спортсменов 2004-2005 года рождения - казанские сборные «Спектр» и «Динамо», в младшей - ребята из Грабова», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бачурин.

Дружины Республики Татарстан практически ежегодно принимают участие в этом турнире.

«В Поволжье две сильные детские школы - казанская и пензенская. В борьбе между их представителями рождаются призеры первенства России, окружных соревнований. Поэтому данный турнир для нас очень важен, он тонизирует ребят», - отметил исполнительный директор Федерации регби Республики Татарстан Павел Калашкин.

Детско-юношеский турнир по регби закроется в спорткомплексе «Рубин» в день Рождества Христова.