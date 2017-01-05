Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 янв 2017|12:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Спорт | На Олимпийской аллее пройдет массовый лыжный забег

05.01.2017|12:23
Печать

В пятницу, 6 января, в Пензе пройдет ежегодная акция «Зимние забавы». Планируется, что ее участниками станут учащиеся школ, колледжей и вузов, представители предприятий и учреждений.

В рамках акции на Олимпийской аллее организуют массовый лыжный забег. Он стартует в 10:00. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 2 или 4 километра.

«Всем участникам необходимо иметь допуск врача (те, кто достиг 18-летнего возраста, могут сдать расписку об ответственности за жизнь и здоровье)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В 10:15 начнутся «Рождественские старты» - соревнования среди юношей и девушек по спортивному ориентированию на лыжах.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!