05.01.2017 | 12:23

В пятницу, 6 января, в Пензе пройдет ежегодная акция «Зимние забавы». Планируется, что ее участниками станут учащиеся школ, колледжей и вузов, представители предприятий и учреждений.

В рамках акции на Олимпийской аллее организуют массовый лыжный забег. Он стартует в 10:00. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 2 или 4 километра.

«Всем участникам необходимо иметь допуск врача (те, кто достиг 18-летнего возраста, могут сдать расписку об ответственности за жизнь и здоровье)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В 10:15 начнутся «Рождественские старты» - соревнования среди юношей и девушек по спортивному ориентированию на лыжах.