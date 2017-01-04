04.01.2017 | 14:57

На стадионе «Первомайский» впервые открылся рождественский турнир среди юношей 2002-2003 года рождения. Соревнования организованы центром детского и юношеского футбола клуба «Зенит».

«Мы заглядываем в будущее. В этом году спортсмены будут участвовать в спартакиаде, поэтому мы хотим заранее посмотреть на ребят, понять, в каком они состоянии, и создать сильную сборную», - пояснил завуч центра детского и юношеского футбола ФК «Зенит» Михаил Крюков.

В праздничном просмотре участвуют пять команд: Две зенитовских, столько же из ДЮСШ № 8 г. Пензы и каменский «Дорожник».

Рождественский турнир по футболу продлится пять дней. После него станет ясно, кто из игроков поедет на Всероссийскую спартакиаду школьников в июле этого года.