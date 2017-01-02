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Спорт | В Пензе пройдет финал детского шахматного турнира «Волшебное королевство»

02.01.2017|10:47
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В дни школьных каникул, с 4 по 6 января, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится финал рождественского детского шахматного турнира «Волшебное королевство».

Участие в нем примут более 100 юных спортсменов из Пензы, Самары, Орска, Тольятти, Саратовской и Тамбовской областей.

Школьный этап соревнований прошел в декабре 2016 года. Турнир проводится по швейцарской системе раздельно среди мальчиков и девочек. Всего в «Волшебном королевстве» сыграли друг с другом свыше тысячи юных шахматистов.

«Победители и призеры соревнований получат награды и сувениры», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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