02.01.2017 | 15:05

Чтобы 2017-й удался, футболисты разного возраста объединились в команды и стали участниками состязаний. Всего атлетам предстоит провести три матча.

«Мы не делали никаких ограничений по возрасту: есть ребята от восьми лет и офицеры-ветераны», - уточнил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Власов.

Игры проходят по правилам мини-футбола. Первыми на площадку вышли самые юные участники соревнований: команда ДЮСШ-8 и сборная школы № 75/62.

А заключительный матч пройдет между дружиной Управления МВД России по Пензенской области и командой выпускников училища олимпийского резерва.

Как говорят организаторы, этим праздником спорта они открывают целую плеяду мероприятий для любителей здорового образа жизни.