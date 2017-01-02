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Спорт | Пензенские футболисты начали 2017-й с соревнований

02.01.2017|15:05
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Чтобы 2017-й удался, футболисты разного возраста объединились в команды и стали участниками состязаний. Всего атлетам предстоит провести три матча.

«Мы не делали никаких ограничений по возрасту: есть ребята от восьми лет и офицеры-ветераны», - уточнил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Власов.

Игры проходят по правилам мини-футбола. Первыми на площадку вышли самые юные участники соревнований: команда ДЮСШ-8 и сборная школы № 75/62.

А заключительный матч пройдет между дружиной Управления МВД России по Пензенской области и командой выпускников училища олимпийского резерва.

Как говорят организаторы, этим праздником спорта они открывают целую плеяду мероприятий для любителей здорового образа жизни.

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