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Спорт | На каникулах юные футболисты сразятся в финале областных соревнований

31.12.2016|11:24
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С 3 по 6 января в Пензе пройдут финалы областных соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» в сезоне 2016/17 года.

Победители и призеры будут определены в четырех возрастных группах отдельно среди команд юношей и девушек. Победители состязаний представят регион на финале Приволжского федерального округа.

«Соревнования среди школьных команд проходят в области с 2005 года, и ежегодно общее число участников увеличивается. Если в 2005-м насчитывалось 4 900 увлеченных игрой школьников, то сейчас уже более 9 000 мальчишек и девчонок сражаются на футбольных полях», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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