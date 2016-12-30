30.12.2016 | 09:00

В преддверии Нового года министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел встречу с игроками и тренерами хоккейного клуба «Дизель».

«Григорий Кабельский принес игрокам добрые вести. Перед хоккеистами полностью закрыты долги по заработной плате, команде начали выплачивать премиальные за победы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе минспорта.

Кроме того, дизелистам напомнили о задаче занять в регулярном чемпионате место с 8-го по 10-е.

Затем министр поздравил хоккеистом с наступающим Новым годом.

«Желаю прогресса, новых спортивных достижений, красивых побед и обязательно выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ. Со своей стороны обещаем вам поддержку как моральную, так и материальную», - резюмировал Григорий Кабельский.

«Дизель» ждет всего два дня отдыха: 31 декабря и 1 января. Со 2-го команда начнет подготовку к первому в 2017 году выездному турне. 9 января пензенские хоккеисты в гостях сыграют против хоккейного клуба «Саров».