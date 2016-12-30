Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|30 дек 2016|09:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.21 $ 63.35 — курс продажи

  60.91 $ 58.00 — курс покупки

  66.21  |  $  63.35
 

Спорт | Игрокам «Дизеля» начали выплачивать премии за победы

30.12.2016|09:00
Печать

В преддверии Нового года министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел встречу с игроками и тренерами хоккейного клуба «Дизель».

«Григорий Кабельский принес игрокам добрые вести. Перед хоккеистами полностью закрыты долги по заработной плате, команде начали выплачивать премиальные за победы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе минспорта.

Кроме того, дизелистам напомнили о задаче занять в регулярном чемпионате место с 8-го по 10-е.

Затем министр поздравил хоккеистом с наступающим Новым годом.

«Желаю прогресса, новых спортивных достижений, красивых побед и обязательно выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ. Со своей стороны обещаем вам поддержку как моральную, так и материальную», - резюмировал Григорий Кабельский.

«Дизель» ждет всего два дня отдыха: 31 декабря и 1 января. Со 2-го команда начнет подготовку к первому в 2017 году выездному турне. 9 января пензенские хоккеисты в гостях сыграют против хоккейного клуба «Саров».

0
0
0
0
 
Гость|30.12.2016 09:05|

penzainform.ru писал(a):

команде начали выплачивать премиальные за победы»,
За проигрыши надо вычитать. При ничьей без изменения средняя з/плата по области

Гость|30.12.2016 09:10|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, дизелистам напомнили о задаче занять в регулярном чемпионате место с 8-го по 10-е.
интересно а они вообще об этом помнили

Гость|30.12.2016 09:14|

А сколько платят хоккеистам, кто знает?

Гость|30.12.2016 09:28|

Что начали???

Взыскивайте за поражения.

А лучше просто разгоните этих дармоедов.

Гость|30.12.2016 09:29|

От 150 000 и выше плюс премия,

Гость|30.12.2016 09:32|

Зато на оф группе в ВК пишут,что им тяжело,они ведь не просто,они в коньках бегают. Блин продуть бурану,да за это конечно премии надо давать

Гость|30.12.2016 09:41|

Гавна им надо дать с лопаты,наверно с премии откат пойдёт

Гость|30.12.2016 09:42|

Клюшки тяжелые и недоедают

Гость|30.12.2016 09:42|

набольшее они пока не способны,это их уровень на сегоднейший день.А деньги всегда нужны.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!