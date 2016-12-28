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Спорт | Юные пензенцы сыграли в хоккей в валенках у «Дизель-Арены»

28.12.2016|16:01
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Юные хоккеисты отметили Новый год у стен родной «Дизель-Арены». Мальчишки водили хороводы и читали стихи. Но это было только прелюдией к настоящей игре. На свежем воздухе устроили хоккейный турнир в валенках.

Это первое из череды новогодних развлечений для воспитанников школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой.

«Для каждого возраста у нас свои мероприятия. Старшие ребятишки играют против команды родителей», - рассказал директор СДЮСШОР Сергей Блохин.

В этих соревнованиях лучших не определяли. Всех победил холод - праздник у елки продолжался меньше получаса.

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