27.12.2016 | 08:26

В понедельник, 26 декабря, «Дизель» провел последний в 2016 году матч чемпионата Высшей хоккейной лиги. Пензенцы принимали на своем льду аутсайдера соревнований - воронежский «Буран».

«Воронежцы бодро начинали два первых периода и в каждом их них смогли забросить по шайбе. Но хозяева, показалось, легко отыгрались в середине матча, затратив на это всего 2,5 минуты. Грибанов в этих эпизодах отметился двумя передачами. Но хоккей имеет свойство наказывать за такие вещи. Что и случилось в этом матче, когда за 5,5 минуты до конца третьего периода «Буран» вновь вышел вперед в счете. А потом и закрепил успех голом в пустые ворота», - сообщает пресс-служба ВХЛ.

Итог встречи - 4:2 в пользу гостей. В предыдущем матче «Буран» обыграл «Дизель» со счетом 6:4.

«Некоторые игроки моей команды слишком рано представили себя за новогодним столом. Безобразная игра на старте матча. Мы предупреждали игроков, что надо настроиться на соперника. Будем разбираться…» - пообещал главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

Он также извинился перед болельщиками.

«Сложно комментировать такие матчи», - констатировал Лопушанский.

Сейчас пензенская команда находится на 15-м месте таблицы. По итогам 37 игр она набрала 55 очков.