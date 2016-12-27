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Спорт | Тренер «Дизеля» назвал игру подопечных безобразной

27.12.2016|08:26
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В понедельник, 26 декабря, «Дизель» провел последний в 2016 году матч чемпионата Высшей хоккейной лиги. Пензенцы принимали на своем льду аутсайдера соревнований - воронежский «Буран».

«Воронежцы бодро начинали два первых периода и в каждом их них смогли забросить по шайбе. Но хозяева, показалось, легко отыгрались в середине матча, затратив на это всего 2,5 минуты. Грибанов в этих эпизодах отметился двумя передачами. Но хоккей имеет свойство наказывать за такие вещи. Что и случилось в этом матче, когда за 5,5 минуты до конца третьего периода «Буран» вновь вышел вперед в счете. А потом и закрепил успех голом в пустые ворота», - сообщает пресс-служба ВХЛ.

Итог встречи - 4:2 в пользу гостей. В предыдущем матче «Буран» обыграл «Дизель» со счетом 6:4.

«Некоторые игроки моей команды слишком рано представили себя за новогодним столом. Безобразная игра на старте матча. Мы предупреждали игроков, что надо настроиться на соперника. Будем разбираться…» - пообещал главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

Он также извинился перед болельщиками.

«Сложно комментировать такие матчи», - констатировал Лопушанский.

Сейчас пензенская команда находится на 15-м месте таблицы. По итогам 37 игр она набрала 55 очков.

Источник — Фото пресс-службы ВХЛ
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Гость|27.12.2016 08:39|

penzainform.ru писал(a):

Безобразная игра на старте матча. Мы предупреждали игроков, что надо настроиться на соперника. Будем разбираться…»
Чо разбираться-то? Письма писать надо...

Гость|27.12.2016 08:47|

Лопухнулись? Разогнать

Гость|27.12.2016 08:48|

Хороший тренер никогда не снимает с себя ответственности за поражения своей команды. У этого же всегда виноваты игроки. А кто их набирал? Кто обязан с ними работать? Лопуханский, похоже, только предупреждать умеет.

Гость|27.12.2016 08:50|

Бл.ть,уже сам лопушок говорит о ху.вости игрунов(фигуристов),да что еще надо то?РАЗОГНАТЬ!!!

Гость|27.12.2016 08:51|

Гость писал(a):

Бл.ть,уже сам лопушок говорит о ху.вости игрунов(фигуристов),да что еще надо то?РАЗОГНАТЬ!!!
Сейчас местная алкашня бросится защищать)))

Имя: Гость
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