27.12.2016 | 15:20

Поражение от аутсайдера стало неприятным сюрпризом для болельщиков «Дизеля». Невнятно начав игру против воронежского «Бурана», желто-синие позволили сопернику забросить две шайбы. Только после этого команда стала действовать в полную силу.

Дмитрий Тарасов сократил отставание, а еще через две с половиной минуты цели достиг бросок Ильи Ямкина - 2:2.

«Ребят предупреждали, настраивали. Но, видно, кто-то уже шампанское откупоривает раньше времени. Начало безобразное!» - констатировал главный тренер ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

В третьем периоде дизелисты постоянно атаковали владения гостей, но шайба в ворота не шла. А воронежцы добились своего.

Воспитанник пензенской школы Валерий Суховерхов в контратаке огорчил бывших партнеров. Еще раз гости отличились, когда пензенцы рискнули и сняли вратаря. Итог - 4:2 в пользу «Бурана».

«Спасибо ребятам, которые сегодня бились. Я считаю, что это лучшая игра за последнее время», - отметил главный тренер ХК «Буран» Сергей Карый.

По окончании матча состоялась традиционная акция: болельщики забросали арену мягкими игрушками. Эти подарки к Новому году хоккеисты вручат воспитанникам детского дома.