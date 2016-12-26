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Спорт | Ученики школы № 69 стали лучшими на первенстве Пензы по туризму

26.12.2016|18:52
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Первенство города по туризму памяти спортсмена Алексея Селюкина позволит сформировать основной состав пензенской сборной. В финал открытых соревнований вышли сильнейшие участники. Борьба длилась не один день.

Участников разделили на три возрастные группы. Старшим довелось покорять самую сложную дистанцию. На первых двух этапах сильнее всех оказались туристы клубов «Путь», «Алькор» из Бессоновки, детского (юношеского) центра «Спутник». Несомненным лидером признали сборную школы № 69 г. Пензы.

«Этих детей мы набрали три года назад. А уже в 2015-м они показывали хорошие результаты», - отметил педагог ДЮЦ «Спутник», тренер команды школы № 69 Андрей Сурков.

По итогам городского первенства в закрытом помещении лучшими стали юные туристы из школы № 69, а также воспитанники клуба «Путь».

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