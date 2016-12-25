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Спорт | В Пензе Дениса Аблязина признали лучшим спортсменом 2016 года

25.12.2016|11:13
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Те, кто стремится к спортивному олимпу, завоевывает медали на престижных соревнованиях и только подает надежды, собрались в «Буртасах». Там подводили итоги уходящего 2016-го.

С особой гордостью говорили о выступлениях пензенских атлетов на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Они завоевали семь медалей, две из них золотые. Такого в истории пензенской гимнастики еще не было. Повторить такой результат будет трудно», - отметил президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

«Мы станем изыскивать дополнительные резервы, чтобы поддерживать развитие спорта в области. Понимаем, что нужно повышать заработную плату и учителям физкультуры», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Всех, кто активно занимается физкультурой и спортом, поздравляю с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья, успехов!» - произнес министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Спортсменом 2016-го стал гимнаст Денис Аблязин, олимпийской надеждой признан прыгун в воду Руслан Терновой, в номинации «Открытие года» приз вручили Наталье Афремовой, она занимается ВМХ-спортом.

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