24.12.2016 | 17:45

На стадионе «Снежинка» прошли соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. В турнире приняли участие школьники начальных классов.

«Я считаю, что все удалось. Были маленькие накладочки, но главное, чтобы дети привыкали к лыжным гонкам», - отметил организатор соревнований Виктор Небога.

Помимо сладких подарков от сказочных персонажей, победителей и призеров каждого из этапов ждали грамоты и медали.

Первым линию финиша в своей возрастной группе пересек Илья Гарькин. Теперь на груди первоклассника красуется заслуженная награда.

«Соперник попался сильный, но в конце я его обогнал коньком», - рассказал мальчик.

В программе соревнований были дистанции в один и два километра. Следующий лыжный старт для младшеклассников намечен на февраль.