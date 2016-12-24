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Спорт | На стадионе «Снежинка» прошли лыжные гонки на призы Деда Мороза

24.12.2016|17:45
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На стадионе «Снежинка» прошли соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. В турнире приняли участие школьники начальных классов.

«Я считаю, что все удалось. Были маленькие накладочки, но главное, чтобы дети привыкали к лыжным гонкам», - отметил организатор соревнований Виктор Небога.

Помимо сладких подарков от сказочных персонажей, победителей и призеров каждого из этапов ждали грамоты и медали.

Первым линию финиша в своей возрастной группе пересек Илья Гарькин. Теперь на груди первоклассника красуется заслуженная награда.

«Соперник попался сильный, но в конце я его обогнал коньком», - рассказал мальчик.

В программе соревнований были дистанции в один и два километра. Следующий лыжный старт для младшеклассников намечен на февраль.

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