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Спорт | «Дизель» проиграл подмосковному клубу «Звезда» со счетом 1:3

23.12.2016|15:50
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Подопечные Сергея Лопушанского не смогли порадовать болельщиков, открывая серию домашних игр матчем с клубом «Звезда».

В первом периоде хоккеисты «Дизеля» были активнее и постоянно находились у ворот чеховской команды. Острых моментов было достаточно, для того чтобы выйти вперед, но реализация подвела, шайба упрямо не шла в ворота гостей.

А вот хоккеисты «Звезды», хоть и поначалу атаковали реже, под занавес первой 20-минутки сделали результат на контратаке, заложив основу будущей победы.

В самом начале второго периода «Дизель» пропустил еще одну шайбу, чуть позже Игорь Зотов ее отыграл, но в итоге подмосковные хоккеисты поставили победную точку, уверенно завершив матч. Итог встречи - 1:3. Пензенский клуб расположился на 15-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч состоится 24 декабря в 17:00 с хоккеистами из Рязани.

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Гость|23.12.2016 21:14|

Хватит про них писать. Напишите когда разгонят эту "команду"

Гость|23.12.2016 21:27|

Всё нормально, следующий матч (если безумный не нагрузит и даст игрокам восстановиться), будем выигрывать. Всё что смогли уже проиграли, теперь только победные матчи. Вот только доверие к команде и интерес к играм Дизеля надо восстанавливать...

Гость|24.12.2016 00:13|

Гость писал(a):

Вот только доверие к команде и интерес к играм Дизеля надо восстанавливать...
не угадал. надо просто разогнать это сборище и забыть как страшный сон!

Гость|24.12.2016 00:16|

Пусть играют.Только не за мой счет.Понравится их игра-приду и посмотрю за плату.

Гость|24.12.2016 12:13|

за какой твой счёт? кому ты нах...нужен ,спонсор херов!

Гость|24.12.2016 12:17|

Гость писал(a):

следующий матч (если безумный не нагрузит и даст игрокам восстановиться), будем выигрывать.
Ну-ну...

3:4 (от)

Имя: Гость
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