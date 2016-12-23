23.12.2016 | 15:50

Подопечные Сергея Лопушанского не смогли порадовать болельщиков, открывая серию домашних игр матчем с клубом «Звезда».

В первом периоде хоккеисты «Дизеля» были активнее и постоянно находились у ворот чеховской команды. Острых моментов было достаточно, для того чтобы выйти вперед, но реализация подвела, шайба упрямо не шла в ворота гостей.

А вот хоккеисты «Звезды», хоть и поначалу атаковали реже, под занавес первой 20-минутки сделали результат на контратаке, заложив основу будущей победы.

В самом начале второго периода «Дизель» пропустил еще одну шайбу, чуть позже Игорь Зотов ее отыграл, но в итоге подмосковные хоккеисты поставили победную точку, уверенно завершив матч. Итог встречи - 1:3. Пензенский клуб расположился на 15-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч состоится 24 декабря в 17:00 с хоккеистами из Рязани.