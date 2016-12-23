23.12.2016 | 08:47

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» потерпел поражение от чеховской «Звезды» - 1:3. Встреча соперников состоялась на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в четверг, 22 декабря.

Единственным, кто отличился в составе хозяев, стал Игорь Зотов. Он поразил ворота гостей в середине матча, воспользовавшись большинством.

«Похоже, очень болезненно ударила по «Дизелю» его индивидуальная поездка в Сибирь и Казахстан. Наставник пензенцев Сергей Лопушанский прямо говорит, что команда так и не восстановилась от нее. И потому поражение следует за поражением...

Если бы «Дизель» не зацепил победу в Караганде в последнем матче турне, то сейчас его болельщикам было бы совсем грустно. А пока они успокаивают себя тем, что скоро новогодняя пауза и игроки команды перезагрузятся немного и отдохнут», констатировали в пресс-службе ВХЛ.

По словам Сергея Лопушанского, его подопечным не хватило эмоций.

«Чтобы победить такую обученную команду, наши игроки должны были бороться, лезть на пятак, «выгрызать» шайбу. Постараемся в оставшихся матчах порадовать болельщиков, будем играть на максимуме физических возможностей», - пообещал Лопушанский.