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Спорт | «Дизель» на своем льду проиграл чеховской «Звезде»

23.12.2016|08:47
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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» потерпел поражение от чеховской «Звезды» - 1:3. Встреча соперников состоялась на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в четверг, 22 декабря.

Единственным, кто отличился в составе хозяев, стал Игорь Зотов. Он поразил ворота гостей в середине матча, воспользовавшись большинством.

«Похоже, очень болезненно ударила по «Дизелю» его индивидуальная поездка в Сибирь и Казахстан. Наставник пензенцев Сергей Лопушанский прямо говорит, что команда так и не восстановилась от нее. И потому поражение следует за поражением...

Если бы «Дизель» не зацепил победу в Караганде в последнем матче турне, то сейчас его болельщикам было бы совсем грустно. А пока они успокаивают себя тем, что скоро новогодняя пауза и игроки команды перезагрузятся немного и отдохнут», констатировали в пресс-службе ВХЛ.

По словам Сергея Лопушанского, его подопечным не хватило эмоций.

«Чтобы победить такую обученную команду, наши игроки должны были бороться, лезть на пятак, «выгрызать» шайбу. Постараемся в оставшихся матчах порадовать болельщиков, будем играть на максимуме физических возможностей», - пообещал Лопушанский.

Источник — Фото пресс-службы ХК «Дизель»
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Гость|23.12.2016 08:53|

РАЗОГНАТЬ!!!

Гость|23.12.2016 08:54|

Ну вот надо было писать, и так всем ясно, все, пора эту дворовую команду со льда гнать.

Гость|23.12.2016 08:54|

в новый год без этой "команды"!

Гость|23.12.2016 08:55|

penzainform.ru писал(a):

команда так и не восстановилась от нее. И потому поражение следует за поражением…
И дальше будут следовать,пока не разгонят.Только это спасет чмошников от поражений

Гость|23.12.2016 08:57|

Да снимите этих фигуристов с чемпионата,хватит деньги нищего бюджета в песок тратить. Уж пусть на них какой нить чинуша очередной коттедж отгрохает,хоть посмотрим.

Гость|23.12.2016 08:59|

Они уже предпоследние или еще немного подождем?

Гость|23.12.2016 09:00|

Им надо маститых драгунов в соперниеи,глядишь,и в ничейку сгоняют)))

Гость|23.12.2016 09:11|

Гость писал(a):

Им надо маститых драгунов в соперниеи,глядишь,и в ничейку сгоняют)))
Это если только драгуны 2 состав выставят.

Гость|23.12.2016 09:39|

АЛВЕС

весьма посредственный матч пензенской команды. создавалось впечатление, что игрокам Дизеля абсолютно "по барабану" как закончится игра. вообще не было видно ни желания хоккеистов, ни рвения к победе, не говоря уже про индивидуальную борьбу на льду. это можно сравнить с офисным планктоном - тупо отработка своего оклада. так играть нельзя.

Гость|23.12.2016 09:44|

они хоть раз у чехов выигрывали?

Гость|23.12.2016 10:05|

Запретить всё,вообще всё!!!

Гость|23.12.2016 10:06|

Разогнать всё,вообще всё!!!

Гость|23.12.2016 10:07|

Распродать всё,вообще всё!!!

Гость|23.12.2016 10:08|

И прос..ть всё,вообще всё!!!

А потом ныть всем,вообще всем!!!

Гость|23.12.2016 10:10|

Гость писал(a):

они хоть раз у чехов выигрывали?
Нет,у канадцев только раз

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Имя: Гость
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