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Спорт | В Пензе проходит Кубок области по спортивной гимнастике

22.12.2016|16:58
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На Кубке области по спортивной гимнастике собралось около 100 сильнейших атлетов региона. Это воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Пензы и представительницы Кузнецка.

После небольшого перерыва из-за травмы форму на этих стартах набирает Наталья Капитонова. Она входила в состав сборной страны на Олимпиаде в Рио в качестве запасной. В 2020 году девушка планирует поехать в Токио и побороться за медали Игр.

«Мне нравятся все снаряды, но увереннее всего я чувствую себя на брусьях», - призналась Наталья.

Турнир продлится два дня. По его результатам определятся участники чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Он пройдет в Пензе в феврале.

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