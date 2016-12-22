22.12.2016 | 16:58

На Кубке области по спортивной гимнастике собралось около 100 сильнейших атлетов региона. Это воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Пензы и представительницы Кузнецка.

После небольшого перерыва из-за травмы форму на этих стартах набирает Наталья Капитонова. Она входила в состав сборной страны на Олимпиаде в Рио в качестве запасной. В 2020 году девушка планирует поехать в Токио и побороться за медали Игр.

«Мне нравятся все снаряды, но увереннее всего я чувствую себя на брусьях», - призналась Наталья.

Турнир продлится два дня. По его результатам определятся участники чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Он пройдет в Пензе в феврале.