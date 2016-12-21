21.12.2016 | 17:55

Баскетбольные сборные Пензенского государственного университета вновь подтвердили, что являются сильнейшими в Студенческой лиге.

Мужская команда весь путь регулярного чемпионата АСБ прошла, словно и не заметив никого из соперников. Главных конкурентов она просто разгромила. Представителей архитектурно-строительного вуза политехники обыграли с разницей более чем в 50 очков, ну а рекорд результативности они установили в матче с командой технологического университета. Отрыв составил 90 очков - 143:53.

Зато встреча женских команд ПГУ и ПГТУ получилась очень упорной. Технологи не обращали внимания на статус фавориток у соперниц и оказывали серьезное сопротивление.

Однако студентки госуниверситета все же выиграли, хотя финальная сирена зафиксировала их минимальное преимущество - 64:61.

Регулярный чемпионат в лиге АСБ завершен. В начале следующего календарного года студенческие дружины начнут игры на выбывание.