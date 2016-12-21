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Спорт | Сборная ПГУ по баскетболу стала сильнейшей среди студентов

21.12.2016|17:55
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Баскетбольные сборные Пензенского государственного университета вновь подтвердили, что являются сильнейшими в Студенческой лиге.

Мужская команда весь путь регулярного чемпионата АСБ прошла, словно и не заметив никого из соперников. Главных конкурентов она просто разгромила. Представителей архитектурно-строительного вуза политехники обыграли с разницей более чем в 50 очков, ну а рекорд результативности они установили в матче с командой технологического университета. Отрыв составил 90 очков - 143:53.

Зато встреча женских команд ПГУ и ПГТУ получилась очень упорной. Технологи не обращали внимания на статус фавориток у соперниц и оказывали серьезное сопротивление.

Однако студентки госуниверситета все же выиграли, хотя финальная сирена зафиксировала их минимальное преимущество - 64:61.

Регулярный чемпионат в лиге АСБ завершен. В начале следующего календарного года студенческие дружины начнут игры на выбывание.

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Гость|21.12.2016 20:59|

молодцы! дальнейших побед!

Гость|21.12.2016 22:12|

А какие из них будут специалисты?

Гость|22.12.2016 08:35|

Гость писал(a):

А какие из них будут специалисты?
Надо думать, нормальные. Специальность "физвоспитание" пока в ПГУ является достаточно востребованной.

Гость|22.12.2016 09:04|

Тоже мне достижение! На физвосе "учатся" профессиональные спортсмены. И вот они победили обычных студентов из двух с половиной других вузов.

А скоро у нас и вуз останется один, к ПГУ всех присоединяют.

Гость|22.12.2016 09:07|

В сборной ПГУ ни одного студента с физвоса вообще-то)

Имя: Гость
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