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Общество | В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадало 89 человек

13.05.2019|17:29
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В Пензенской области за минувшую неделю с укусами клещей обратились 89 человек, из них 38 – дети до 14 лет. Всего с начала сезона активности членистоногих от их укусов пострадало 186 человек.

Данные по состоянию на 9 мая региональное управление Роспотребнадзора обнародовало в понедельник, 13-го числа.

В лаборатории исследовали 98 клещей, снятых с людей. Зараженными возбудителями иксодового клещевого боррелиоза оказались 17 членистоногих (10,8%).

Принести клещей на исследование можно по адресу: г. Пенза, улица Лермонтова, 36, с 8:30 до 16:00 в будни, сообщили в управлении.

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Гость|13.05.2019 17:42|

Интересно, ведётся ли статистика нападений членисторуких на обескровленных налогоплательщиков?

Гость|13.05.2019 17:49|

От клещей какая-то обработка вообще ведётся? Они во дворах уже людей кусают, прямо в городе! Вы эпидемии дожидаетесь, чинуши? В советское время чтобы клеща встретить надо было ещё очень постараться, а сейчас что? Расплодили нечисть. купаться нельзя - грязно. Пыль стоит столбом, нечем дышать, у людей аллергии сплошные. Помойки переполнены, в каждом овраге свалка! В зимбабве наверное чище и безопаснее.

Гость|13.05.2019 18:07|

Гость писал(a):

Они во дворах уже людей кусают, прямо в городе! Вы эпидемии дожидаетесь, чинуши?
Эпидемии чего, простите?

Гость писал(a):

В советское время чтобы клеща встретить надо было ещё очень постараться,
Да не надо ляля, болтунишка.

Имя: Гость
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