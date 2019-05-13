13.05.2019 | 17:29

В Пензенской области за минувшую неделю с укусами клещей обратились 89 человек, из них 38 – дети до 14 лет. Всего с начала сезона активности членистоногих от их укусов пострадало 186 человек.

Данные по состоянию на 9 мая региональное управление Роспотребнадзора обнародовало в понедельник, 13-го числа.

В лаборатории исследовали 98 клещей, снятых с людей. Зараженными возбудителями иксодового клещевого боррелиоза оказались 17 членистоногих (10,8%).

Принести клещей на исследование можно по адресу: г. Пенза, улица Лермонтова, 36, с 8:30 до 16:00 в будни, сообщили в управлении.