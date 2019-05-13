Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 мая 2019|19:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.52  |  $  65.47
 

Общество | В Пензе вступили в силу новые правила оформления детских пособий

13.05.2019|17:09
Печать

По упрощенной системе - в силу вступили новые правила оформления детских пособий. Так, при рождении первенца родителям для получения ежемесячной выплаты уже необязательно идти в отдел соцзащиты по прописке.

«Теперь можно обратиться в многофункциональный центр либо управление социальной защиты по месту фактического проживания либо месту пребывания семьи. В настоящее время все организационные вопросы в Пензенской области для выполнения данного федерального закона решены, поэтому никакого препятствия в случае обращения таких граждан не будет», - сообщила зам. министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Речь идет о материальной поддержке семей, где малыши-первенцы появились на свет с 1 января 2018-го.

«Всего в Пензенской области в настоящее время за четыре месяца такую выплату получают порядка трех тысяч семей. За четыре месяца направлено 130 миллионов рублей из бюджета области», - добавила Елена Егорова.

Размер ежемесячного пособия составляет 9 398 рублей. На такую поддержку семья может рассчитывать до тех пор, пока ребенку не исполнится полутора лет.

0
0
0
0
 
Гость|13.05.2019 19:33|

При чем тут-в Пензе? Это с 12 мая введено по всей стране! Кто вводит народ в заблуждение-журналисты или замминистра?

Гость|13.05.2019 19:40|

во первых это по всей стране.во вторых зачем писать про 130млн.когда пособие даже не 300рублей в месяц)))но с такой идиотской гордостью пишут.пишите про зп чиновников!и их пособия которые еще до пенсии себе назначают!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!