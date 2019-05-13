13.05.2019 | 17:09

По упрощенной системе - в силу вступили новые правила оформления детских пособий. Так, при рождении первенца родителям для получения ежемесячной выплаты уже необязательно идти в отдел соцзащиты по прописке.

«Теперь можно обратиться в многофункциональный центр либо управление социальной защиты по месту фактического проживания либо месту пребывания семьи. В настоящее время все организационные вопросы в Пензенской области для выполнения данного федерального закона решены, поэтому никакого препятствия в случае обращения таких граждан не будет», - сообщила зам. министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Речь идет о материальной поддержке семей, где малыши-первенцы появились на свет с 1 января 2018-го.

«Всего в Пензенской области в настоящее время за четыре месяца такую выплату получают порядка трех тысяч семей. За четыре месяца направлено 130 миллионов рублей из бюджета области», - добавила Елена Егорова.

Размер ежемесячного пособия составляет 9 398 рублей. На такую поддержку семья может рассчитывать до тех пор, пока ребенку не исполнится полутора лет.