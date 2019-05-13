13.05.2019 | 16:34

Проесть все деньги с электронных карт до конца учебного года - такое неофициальное указание получили родители и дети в ряде пензенских школ. Оставшиеся суммы в сентябре использовать будет уже нельзя. Для многих мам и пап сообщение стало неприятной неожиданностью.

«6 мая я только положила деньги на карту, а теперь узнается, что они сгорят или что-то с ними произойдет, не знаю. И как их забрать назад, тоже непонятно», - посетовала мама ученика.

«Наш учитель в школе ничего об этом не говорил, поэтому мы ничего не знаем. На карте осталось денег немного, потому что ребенок не каждый день ходит обедать, рублей 300 осталось. Возможно, пропадут», - рассказала другая родительница.

Завтраки и обеды для ребятишек стоят недешево. Для тех, кто старше 11 лет, - 60 и 85 рублей соответственно. Поэтому на карты горожане кладут подчас по тысяче или даже по нескольку тысяч сразу. Если что-то останется, раньше не переживали: средства переходили на следующие месяцы.

Теперь школьникам рекомендуют снизить баланс до нуля уже к 23 мая. По информации управления образования, новшество связано с тем, что в городе планируют сменить оператора расчетов за школьные обеды.

Наличкой за еду в столовых в последние годы почти не платят. В целом проект «Электронная школа» родители оценивают положительно.

«Очень удобно в плане того, что здесь все прозрачно: можно увидеть в любой момент, кушал ли вообще твой сын, что конкретно у него было на обед, какой баланс», - пояснила мама школьника Елена Лаврентьева.

Официальный комментарий по поводу изменений в администрации города и управлении образования обещают дать в ближайшее время. Вероятно, будет озвучен способ возврата денег, которые все же останутся на картах после 23 мая. Пока же многие школьники ходят завтракать и обедать ежедневно, хотя раньше по возможности делали это дома.

«Мне мама говорила, что там денег немного есть: съешь, а то жалко», - поделился один из учеников.