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Общество | В Кузнецке выпустят книгу о фронтовиках и установят панно с фото военных лет

13.05.2019|15:15
Печать

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, в Кузнецке планируется создать необычное панно.

Оно будет состоять из фотографий фронтовиков-кузнечан. За образец взято панно «Во славу Отечества», установленное в Нижнем Новгороде. Его основой стали снимки фронтовых лет.

Оргкомитет проекта просит жителей Кузнецка направить фотографии своих родственников и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне, на электронную почту adm-news@mail.ru.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии города, существует пока лишь идея, которая будет принимать более отчетливые формы по мере накопления исторических фотографий. Место, где будет установлено панно, пока не определено.

Также к 75-летию Победы планируется выпустить книгу о кузнечанах, внесших вклад в дело борьбы с фашизмом. Предполагается, что издание будет состоять из семи разделов: «Кузнецк накануне войны», «Первые часы, дни, недели после объявления войны», «Все для фронта, все для Победы», «Конкретный вклад тылового Кузнецка в дело укрепления фронта и защиты Родины», «Этот День Победы», «Горькая дань Кузнецка войне», «Вечная память защитникам Родины».

Книга будет содержать около трехсот страниц и должна выйти из печати к апрелю 2020 года.

Источник — фото 52.мвд.рф
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Гость|13.05.2019 15:32|

Прошлое это конечно хорошо, но для будущего что полезное сделают?

Гость|13.05.2019 15:43|

Лучшим подарком к 75 годовщине Победы - будет отправка взяточников и коррупционеров в лагеря.

Имя: Гость
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