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Общество | Ректор ГИТИСа обсудит с пензенцами пьесы молодых драматургов

13.05.2019|16:12
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В воскресенье, 19 мая, ректор ГИТИСа и московский театральный критик Григорий Заславский проведет на малой сцене Пензенского драматического театра творческую лабораторию современной драматургии.

Гость из Москвы обсудит со зрителями пьесу Наталии Лизоркиной «Мама, я улетаю в космос», которую прочтут актеры драмтеатра. В ней рассказывается о взаимоотношениях молодых родителей с семилетним сыном.

Пройдет и обсуждение пьесы Марии Огневой «Костик» о пропавшем в новогоднюю ночь молодом человеке, которого разыскивают мать и девушка, приехавшая из провинции. Эскиз по ней покажет театральный коллектив Лермонтовской библиотеки Carpe Diem.

«Начало лаборатории в 13:00. Вход свободный для всех желающих», - сообщили в драмтеатре.

Также в рамках лаборатории Григорий Заславский обсудит со зрителями пьесу Ольги Михайловой и Елены Исаевой «Хорошая», спектакль по которой состоится в тот же день.

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